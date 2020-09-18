Киев, , 12:06 — REGNUM 17 сентября состоялась первая встреча в формате видеоконференции национальных координаторов проекта «Люблинский треугольник», созданного министрами иностранных дел Украины, Польши и Литвы в июле этого года.

Отчет о мероприятии публикует пресс-служба украинского МИД, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что координаторами этого трехстороннего механизма сотрудничества определены заместители глав внешнеполитических ведомств — Василий Боднар от Украины, Марцин Пшидач — от Польши и Далюс Чекуолис от Литвы.

Стороны обсудили подготовку следующей встречи глав МИД Люблинского треугольника, которая по инициативе министра Дмитрия Кулебы должна состояться в Киеве.

Также национальные координаторы определили основные направления деятельности Люблинского треугольника и согласились обеспечивать постоянное взаимодействие формата на различных рабочих уровнях.

В частности, среди приоритетных тем в сотрудничестве заявлено совместное противодействие «гибридным угрозам» со стороны России, в частности в борьбе с дезинформацией. Отмечается, что представитель Киева Василий Боднар также пригласил Польшу и Литву к активному сотрудничеству в рамках платформы, целью которой является «деоккупация Крыма».

Отдельное внимание в ходе консультаций координаторы уделили ситуации в Белоруссии и других странах региона, однако пресс-служба не уточняет, что именно обсуждали координаторы.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Александр Лукашенко на одном из мероприятий заявил, что Белоруссия закроет границу с Литвой и Польшей и усилит границу с Украиной. Также Лукашенко призвал Литву, Польшу и Украину «остановить своих безумных политиков, а также заявил, что эти страны могут превратиться «в театр военных действий».

11 сентября директор Восточного департамента МИД Польши Ян Хофмокл заявил, что «Люблинский треугольник» изначально планировался как политическая платформа четырех стран — Польши, Украины, Литвы и Белоруссии. По его словам, на начальном этапе Минск заинтересовался этим политическим проектом, но впоследствии изменил мнение.

Отметим, что официально «Люблинский треугольник» был основан 28 июня, то есть незадолго по проведения президентских выборов в Белоруссии.