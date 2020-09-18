Приштина, , 12:25 — REGNUM Спикер парламента самопровозглашенного Косово Вьоса Османи 17 сентября в ходе заседания парламента, на повестку обсуждения которого были вынесены заключенные 4 сентября в Вашингтоне соглашения о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово, заявила, что премьер-министр Косово Авдулла Хоти якобы отказался от предложенного США взаимного признания между Сербией и Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Османи заявила, что правительство Авдуллы Хоти само спровоцировало рост ожиданий относительно возможного подписания соглашения о признании Косово Сербией на встрече в Вашингтоне.

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Свое обвинение Османи основывает на том, что в предложенных косовской и сербским делегациям 3 сентября текстах якобы имелся пункт о признании Косово Сербией, тот самый, который президент Сербии Александр Вучич назвал неприемлемым. Однако косовский политик пытается возложить вину за то, что признание не состоялось, на косовского премьер-министра и бывшего соратника по партии.

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