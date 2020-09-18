Пекин, , 12:01 — REGNUM Заявления о краже китайскими хакерами информации данных из центра разработки вакцины от коронавируса в Испании являются домыслами, заявил 18 сентября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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«Мы обратили внимание на подобные сообщения, которые, безусловно, являются домыслами», — сказал он на брифинге.

Вэньбинь выразил надежду, что соответствующие стороны, которые так и не предъявили никаких доказательств, «прекратят делать подобные заявления».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее испанское издание El Pais со ссылкой на информированные источники написало, что хакеры из Китая похитили данные из баз данных центра разработки вакцины от коронавируса в Испании.

При этом представитель Высшего совета по научным исследованиям Испании опроверг информацию о краже каких-либо данных.

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