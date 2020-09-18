Москва, , 12:02 — REGNUM Отношения между Россией и Грузией будут восстановлены, а мешающие этому провокаторы — «посрамлены». Об этом в интервью на телеканале RTVI рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я убежден, что в конечном итоге восторжествует наша традиционная историческая близость, взаимная тяга наших народов. И провокаторы, которые пытаются не позволить Грузии вернуться на нормальные рельсы отношений с Россией, провокаторы будут посрамлены», — сказал Лавров.

Он отметил, что в Грузии появились политики, которые поддерживают нормализацию отношений с Россией, хотя, пока их немного.

Лавров также рассказал, что Москва и Тбилиси были в «нескольких шагах» от того, чтобы договориться о безвизовом режиме, но все испортили антироссийские выступления, которые начались в Грузии в июне 2019 года.

Напомним, поводом для антироссийских протестов в 2019 году в Тбилиси стало заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которое проходило в зале парламента Грузии. Председателю МАП и депутату Госдумы РФ Сергею Гаврилову предоставили место спикера парламента. Это вызвало острую реакцию у ряда оппозиционных депутатов, которые стали созывать сторонников. Когда толпа начала штурмовать здание парламента, полиция применила спецсредства.