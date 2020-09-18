Стокгольм, , 11:59 — REGNUM Лидер «Шведских демократов», третьей крупнейшей партии Швеции по числу занимаемых мест в Риксдаге, Джимми Окессон опубликовал в своем аккаунте в Instagram результаты своего теста на COVID-19. На изображении видна надпись из медицинской справки, согласно которой у политика «никаких признаков COVID-19 не обнаружено». Об этом 17 сентября сообщила газета Aftonbladet.

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Напомним, что ранее лидер «Шведских демократов» подвергся критике за то, что, будучи больным, он пришел в здание парламента. Во время своего выступления в Риксдаге Окессон был вынужден прерываться из-за сильного насморка.

«Прекрасное послание для меня, но, конечно, и для всех, кто участвовал в проведении оценки состояния моего здоровья на прошлой неделе», — прокомментировал Окессон отрицательный результат на COVID-19.

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