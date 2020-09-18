Джакарта, , 11:52 — REGNUM Согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения Индонезии, в стране подтвердили 236 519 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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Известно, что за сутки в стране подтвердили 3891 новый случай заражения SARS-CoV-2 и 114 случаев смерти. Всего пандемия унесла жизни 9336 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз предоставит Индонезии помощь на общую сумму 200 млн евро для борьбы с пандемией.

Подробнее в материале: ЕС поможет Индонезии бороться с пандемией

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