Киев, , 11:39 — REGNUM Местные выборы на Украине закончатся полной катастрофой для виртуальной президентской партии «Слуга народа», заявил сегодня, 18 сентября, украинский политолог Дмитрий Корнейчук, комментируя текущую политическую ситуацию в стране.

По словам эксперта, уже сейчас понятно, что Зеленский и его «слуги» не только не получат ни одного поста мэра в крупных и средних городах Украины.

«Также очевидно, что они могут только мечтать завести хотя бы вторую-третью по численности фракцию в местные советы. Ни о каких монокоалициях, как сейчас в Раде, и говорить не приходится. А значит — актуальным становится вопрос не только досрочных парламентских, но и, возможно, досрочных президентских выборов», — отметил Корнейчук.

Эксперт объясняет, что местные выборы покажут реальный плачевный рейтинг Зеленского и Ко, и это будет начало конца «эпохи зеленой алчности».

«Ведь сразу возникнет вопрос — а как может продолжать существовать эта Рада с зеленой монокоалицией, если реальная социология в виде выборов на местах показала, что украинцы готовы гнать «зеленых» обратно в «95-ый квартал»? Поэтому досрочные парламентские выборы неминуемы», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы должны пройти на Украине в конце октября.

Согласно последним соцопросам, партию «Слуга народа» готовы поддержать 16% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, что существенно меньше, чем партия Зеленского получила на парламентских выборах. Кроме того, как отмечают социологи, за партию «Оппозиционная платформа — За життя» планируют голосовать 11,9%, партию «Европейская солидарность» Порошенко — 11,3%, партию «Батькивщина» Тимошенко — 8,2%, партию «За будущее» — 5,8%, Радикальную партию — 4,7%, «УДАР» Виталия Кличко — 3,7%, партию «Свобода» — 3,3%, остальные политсилы Украины имеют рейтинг менее 3%.