Уфа, , 11:40 — REGNUM Закон о запрете продажи детям сжиженного углеводородного газа в любых емкостях, в том числе газовых зажигалок принят в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, депутаты поддержали проект закона «Об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан».

По словам председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева, данный закон был разработан для борьбы со сниффингом (одна из форм токсикомании, при которой вдыхается газ). В течение двух лет по России от него погибли 360 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет.

Отмечается, что при вдыхании газа, у подростков возникает кратковременная эйфория из-за кислородного голодания мозга. При этом гибнут нервные клетки, а значит и ухудшаются умственные способности. В некоторых случаях это приводит к смерти.

Константина Толкачева подчеркнул, что свободная реализация сжиженного газа способствует распространению сниффинга. Именно по этой причине и было решено ввести ограничения.

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