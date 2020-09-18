Приштина, , 11:45 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры самопровозглашенного Косово Мелиза Харатинай-Стубла 17 сентября провела встречу с голландским коллегой Стефом Блоком.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Харадинай-Стубла сообщила Блоку о последних событиях повседневной жизни Косово, уделив особое внимание Вашингтонским соглашениям с США о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, которые, по ее словам, приблизят заключение окончательного соглашения о взаимном признании между Косово и Сербией и признание независимости Косово пятью странами ЕС, еще не признавшими его, — Кипром, Испанией, Грецией, Словакией и Румынией.

Политики обсудили возможности для углубления двусторонних отношений и подписали соглашение о социальном страховании, которое, по всей видимости, будет регулировать вопросы получения пенсий и других выплат косоварами, приезжающими на заработки в Нидерланды. До этого данные вопросы регулировались соглашением, заключенным ещё во времена социалистической Югославии.

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