Киев, 18 сентября 2020, 11:43 — REGNUM Онлайн-энциклопедия Wikipedia начала писать название столицы Украины как Kyiv вместо Kiev. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Кулеба отметил, что Wikipedia долго не хотела менять английское написание Киева, поскольку вариант «Kiev» гораздо чаще встречается в авторитетных источниках.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Украины одержало аналогичную «победу» в социальной сети Facebook.
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