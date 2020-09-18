Киев, , 11:43 — REGNUM Онлайн-энциклопедия Wikipedia начала писать название столицы Украины как Kyiv вместо Kiev. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Украина взяла штурмом один из последних укреплённых бастионов неправильного написания нашей столицы «Kiev» во всемирной сети», — рассказал он.

Кулеба отметил, что Wikipedia долго не хотела менять английское написание Киева, поскольку вариант «Kiev» гораздо чаще встречается в авторитетных источниках.

«Многоразовые доводы украинцев, что он неправильный, не действовали», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Украины одержало аналогичную «победу» в социальной сети Facebook.

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