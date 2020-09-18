Ханой, , 11:34 — REGNUM 18 сентября в Ханое состоялась встреча глав МИД Южной Кореи и Вьетнама, в ходе которой стороны обсудили пути развития двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках встречи представители двух стран затронули вопросы, связанные со снятием ограничений на въезд бизнесменов, двусторонних отношений и сотрудничества в рамках АСЕАН, а также обсудили ситуацию в регионах и в мире.

Известно, что глава МИД Южной Кореи стала первым высокопоставленным дипломатом, посетившим Вьетнам с начала пандемии коронавируса.

Отмечается, что в первый день своего визита во Вьетнам Кан Гён Хва провела встречу с премьер-министром Нгуен Суан Фуком, с которым обсудила введение упрощённой системы въездов для бизнесменов.

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