Минск, , 11:24 — REGNUM Резолюция Европарламента по Белоруссии показала наличие системного кризиса в европейских институтах, заявил 18 сентября председатель комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания республики Андрей Савиных.

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«Резолюция Европейского парламента является ярким примером категоричности, тенденциозности и политического высокомерия», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Европарламенте не признают итоги прошедших 9 августа в Белоруссии президентских выборов, так как они прошли с «грубым нарушением всех международных стандартов», и считают, что полномочия Лукашенко истекают с нынешним сроком. Вместе с тем ЕП приветствует Координационный совет оппозиции в качестве «временного представительства» белорусского народа.

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