Киев, , 11:27 — REGNUM Безопасная «реинтеграция» Донбасса в состав Украины займёт, как минимум, «одно поколение». Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 18 сентября, выступая в Верховной раде.

«Конец войны и реинтеграция будут не совпадать по времени. Потому что мы говорим о безопасной реинтеграции… Безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение», — рассказал он.

Резников отметил, что после завершения войны в Донбассе, для жителей региона создадут «переходное правосудие».

«Нам нужен закон об ответственности, кто такие коллаборационисты, преступники, а кто заложники. Кто подпадает под амнистию, а кто ни в коем случае — нет», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Резников заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, в частности, не предоставит Донбассу особый статус в своём составе.

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