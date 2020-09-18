Киев, 18 сентября 2020, 11:27 — REGNUM Безопасная «реинтеграция» Донбасса в состав Украины займёт, как минимум, «одно поколение». Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 18 сентября, выступая в Верховной раде.
Резников отметил, что после завершения войны в Донбассе, для жителей региона создадут «переходное правосудие».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Резников заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, в частности, не предоставит Донбассу особый статус в своём составе.
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