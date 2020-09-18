Минск, , 11:27 — REGNUM Белорусские пограничники охраняют государственную границу в усиленном режиме. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

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Он отметил, что пограничная служба действует с учётом обстановки, которая складывается на каждом из направлений.

«Охрана государственной границы Республики Беларусь органами пограничной службы осуществляется в усиленном варианте», — приводит слова Бычковского ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военные переброшены к западным рубежам, чтобы усилить госграницу с Литвой, Польшей и «братской Украиной».

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