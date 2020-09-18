Париж, , 11:20 — REGNUM Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен вернулся домой из больницы в Париже, куда он был госпитализирован 14 сентября в связи с «воспалением легких». Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает Le Figaro.

Как пояснили изданию официальные представители бывшего президента, Жискар д'Эстен покинул Европейский госпиталь имени Жоржа Помпиду в Париже и вернулся к себе домой. Он «чувствует себя хорошо и не нуждается в дополнительном уходе», — подчеркнул источник.

По словам представителей Жискар д'Эстена, возможность заражения политика вирусом SARS-CoV-2 медики отмели сразу. «Речь шла всего о нескольких днях лечения», — сообщили они.

Напомним, что Жискар д'Эстен занимал должность президента Франции с 1974 по 1981 год (до 2002 года срок президентских полномочий в стране составлял семь лет). Баллотировался на второй срок, но потерпел поражение во втором туре выборов от социалиста Франсуа Миттерана. В последующие годы был избран членом Французской академии, участвовал в заседаниях Конституционного совета Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября двадцатый президент Французской Республики Валери Жискар д'Эстен был госпитализирован в Париже. Каких-либо подробностей о причинах госпитализации 94-летнего политика не приводилось.

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