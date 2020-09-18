Варшава, , 11:16 — REGNUM 17 сентября в Европейском парламенте приняли резолюцию по Польше. В документе осуждаются нарушения принципа верховенства закона, которые, по мнению евродепутатов, имеют место быть в этой республике. Об этом сообщает Onet.pl.

Особую обеспокоенность европейских парламентариев вызывает ситуация с обеспечением прав ЛГБТ в Польше. Ранее в Брюсселе критиковали «риторику правящих кругов Варшавы, которая бывает неуважительной к ЛГБТ-сообществу», а также то, что «в Польше существуют зоны, свободные от ЛГБТ». Кроме того, в Европарламенте и Еврокомиссии обращали внимание, что «законы, инициированные правящей партией в Польше, способствуют снижению уровня независимости судей и СМИ».

Резолюцию поддержали 513 депутатов Европарламента, 148 проголосовали против, 33 — воздержались. Наибольшую поддержку документ получил среди левых и либеральных политиков, в то время как национально-консервативные депутаты не поддержали его положения.

Сообщается, что за принятие резолюции отдали свои голоса и польские депутаты Европарламента от оппозиционной партии «Гражданская коалиция», а также представители левых сил. Евродепутаты от правящей в Польше партии «Право и справедливость» проголосовали против принятия документа.

В Варшаве негативно отреагировали на принятие резолюции. В частности, министр юстиции Збигнев Зёбро заявил, что «Польша будет твердо отстаивать собственный путь». По его словам, Евросоюз навязывает ценностную повестку Варшаве и не обращает внимание на волю большинства польского общества, которое является консервативным.

Министр обвинил Европарламент в применении двойных стандартов. «С одной стороны, в Европарламенте отсутствует реакция на жестокие действия полиции Франции и Испании. Но с другой, Польша и Венгрия постоянно подвергаются осуждениям и атакам левых», заключил Зёбро.