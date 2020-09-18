Варшава, , 11:08 — REGNUM Сейм Польши принял акт о ратификации договора об укреплении военного сотрудничества с США. Документ уполномочил президента утвердить решение об увеличении американского военного контингента в Польше. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Это важное решение и важный момент для безопасности Польши и всего восточного фланга НАТО. Сейм принял закон о ратификации соглашения между правительством Республики Польша и правительством США об усилении сотрудничества в области обороны», — сообщил в своем Twitter-аккаунте министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Межправительственное соглашение об усилении сотрудничества в сфере обороны было подписано 15 августа в Варшаве министром обороны Мариушем Блащаком и госсекретарем США Майком Помпео. Документ был направлен на ратификацию в Сейм, который 17 сентября его одобрил. После данной процедуры его должен подписать президент Анджей Дуда.

Соглашение придает юридическую силу прошлогоднему совместному заявлению президентов Польши и США о необходимости увеличить численность американского военного контингента в Польше как минимум на тысячу человек. В настоящее время на территории республики действуют порядка 4,5 тысяч американских солдат и офицеров.