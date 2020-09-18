Джакарта, , 11:06 — REGNUM В общей сложности 122 индонезийских гражданина в Индии, сторонников религиозного движения Джаммат Таблиг (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были успешно репатриированы на родину, сообщает CNN Indonesia.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что с их возвращением 515 индонезийских граждан вернулись в Индонезию.

«Репатриация 122 жителей Индонезии является продолжением результатов наших постоянных усилий, как команд в Нью-Дели, так и Мумбаи, а также усилий, прилагаемых столицей, чтобы наши граждане могли вскоре вернуться на родину», — заявила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, достижение соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Европейским союзом может помочь в восстановлении экономики после пандемии.

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