Минск, , 11:03 — REGNUM Власти Белоруссии закрыли границу республики с Литвой и Польшей для предупреждения противоправной деятельности и от посягательств на территориальную целостность. Об этом РИА Новости сообщил источник в белорусских государственных органах.

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"Это означает, что граница закрыта для противоправной деятельности и от посягательств на территориальную целостность», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для законопослушных граждан при пересечении границы «ничего не меняется».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко, закрыл госграницу с Литвой и Польшей, а также усилил охрану на границе с Украиной.

По словам белорусского лидера, от «западных партнеров» можно ожидать чего угодно, и риск «горячей войны» есть. Запад вышел на этап жёсткого внешнего вмешательства, добавил он.

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