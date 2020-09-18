Кито, , 10:51 — REGNUM В Эквадоре стартовала кампания по регистрации политиков, желающих принять участие в во всеобщих выборах, которые состоятся 7 февраля 2021 года. Об этом сообщает Prensa Latina.

Всеобщие выборы включают в себя избрание президента, вице-президента, членов ассамблеи всех уровней и представителей Андского сообщества наций.

Регистрация кандидатов продлится до вечера 7 октября.

Отмечается также, что Национальный избирательный совет исключил из списков четыре партии, которые могут выдвинуть свои кандидатуры. В их числе — партия экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа «Общественная приверженность гражданской революции».

В партии Корреа уже заявили о создаваемых препятствиях для участия организации в выборах.