Минск, , 10:44 — REGNUM Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании правоохранителями координатора волонтерской службы центра Марии Рабковой. Об этом 18 сентября сообщается на сайте «Весны».

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По данным центра, Рабкова была задержана вместе с мужем вечером 17 сентября в Минске сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью.

Задержание происходило в рамках уголовного дело, возбужденного по статье «Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках либо финансирование такой деятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента Белоруссии, на которых снова одержал победу Александр Лукашенко. Это вызвало недовольство части населения республики, которое фактически ежедневно выходит на акции протеста.

Самые массовые мероприятия проходят в республике по воскресеньям. «Повестка дня» каждого воскресного «марша» формируется оппозиционными telegram-каналами, координирующими массовые мероприятия оппозиционно настроенной части населения.