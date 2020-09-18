Джакарта, , 10:39 — REGNUM Достижение соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Европейским союзом может помочь в восстановлении экономики после пандемии, сообщает Antara.

«Социальному и экономическому восстановлению Индонезии также будет способствовать рост торговли и инвестиций, поэтому мы видим актуальность данного соглашения, которое в настоящее время находится в процессе переговоров», — заявил посол Европейского союза (ЕС) в Индонезии Винсент Пикет.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз предоставит Индонезии помощь на общую сумму 200 млн евро для борьбы с пандемией.

Читайте также: ЕС поможет Индонезии бороться с пандемией