Донецк, , 10:34 — REGNUM Киев отказался выполнять дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Об этом сообщили 17 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В представительстве объяснили, что пакет мер, подписанный обеими сторонами конфликта, Украина начала выполнять выборочно, отказываясь от выполнения одного важного пункта.

«Украина де-факто отказалась от выполнения дополнительных мер, обесценив роль координационного механизма, который, по сути, является ключевым для верификации и оперативного реагирования на все нарушения», — рассказали в представительстве ДНР.

В связи с действиями украинской стороны, в ДНР предложили пересмотреть пакет дополнительных мер в ходе следующего заседания Трёхсторонней контактной группы (ТКГ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при нынешнем правительстве и президенте Украины не стоит ждать выполнения Минских соглашений украинской стороной.

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