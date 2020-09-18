Вашингтон, 18 сентября 2020, 10:17 — REGNUM Кибератаки на государство сравнимы с применением оружия массового поражения, заявил заместитель главы комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Джон Хайтен.
«Кибератаки, значительно затрагивающие весь мир, сопоставимы с применением оружия массового поражения», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что Вашингтон должен выяснить, как от этого защититься.
Напомним, ранее газета The Washington Post сообщила о планах киберкомандования Вооруженных сил США разработать новую тактику ведения информационной войны. Одной из целей этой работы является противодействие так называемому «вмешательству России в избирательный процесс».
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