Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Голосование по законопроекту о легализации на федеральном уровне в США марихуаны отложено сенаторами от Демпартии страны. Об этом 18 сентября сообщает газета The Hill.

По информации журналистов издания, голосование по указанному законопроекту должно было состояться в Палате представителей Конгресса США, однако часть сенаторов-демократов, которая придерживается более центристских взглядов, обеспокоилась возможностью проведения такого голосования до момента окончания законодателями работы над новым пакетом мер по стимулированию американской экономики во время связанного с пандемией кризиса.

Также уточняется, что на данный момент не исключен вариант того, что голосование по законопроекту о легализации марихуаны будет теперь проведено уже после выборов президента США, которые состоятся в ноябре.

Напомним, в настоящее время законы в США на федеральном уровне запрещают хранение и употребление марихуаны, так как последняя считается наркотическим средством.