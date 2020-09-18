Биробиджан, , 10:04 — REGNUM Полномочный представитель президент РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев планирует принять участие в торжественной церемонии вступления в должность избранного губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.

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Инаугурация губернатора области состоится 22 сентября.

«Для нас очень важно, чтобы там были люди, которые будут одинаково видеть с нами задачи, двигаться вместе, работать по улучшению жизни людей, по улучшению инвестиционных показателей», — цитирует Трутнева ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред Трутнев посетит Дальний Восток и примет также участие в инаугурации избранного 13 сентября губернатора Камчатского края Владимира Солодова, которая запланирована на 21 сентября. Вице-премьер планирует посетить Хабаровский край и встретиться с врио губернатора Михаил Дегтярёвым. Полпред считает, что Хабаровскому краю нужна «правильная перезагрузка». Трутнев сказал, что знаком с врио губернатора Михаилом Дегтярёвым «на уровне видели друг друга».

На прошедших в единый день голосования 13 сентября досрочных выборах губернатора Еврейской автономной области победил кандидат от «Единой России» бывший сенатор, врио главы региона Ростислав Гольдштейн, за него проголосовали 76 274 избирателя, или 82,5%.