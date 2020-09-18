Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Китайская угроза для президентских выборов в США более серьёзна, чем российская. Об этом американский президент Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, комментируя слова директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рея о предполагаемом «российском вмешательстве» в выборный процесс.

«Но, Крис, вы не замечаете действий Китая, а это намного более серьёзная угроза, чем Россия, Россия, Россия», — отметил Трамп.

По мнению главы США, голосование по почте даст другим странам, не только Китаю и России, возможность повлиять на исход выборов. Рэй 17 сентября обвинил Россию в продолжающихся попытках повлиять на выборы через социальные сети, государственные СМИ и иные инструменты.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз категорически отрицали обвинения во вмешательстве во внутренние дела США.

Читайте также: Обе партии США используют «российскую карту» в схватке за кресло президента