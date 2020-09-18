Севастополь, , 10:00 — REGNUM Новый состав правительства Севастополя будет представлен в течение месяца после инаугурации губернатора, которая назначена на 2 октября. Об этом избранный губернатор Михаил Развожаев сообщил в эфире в эфире телеканала «СТВ».

Развожаев пояснил, что после вступления его в должность действующий состав правительства уйдёт в отставку, новый состав сформируют в течение месяца. Кадровые решения Развожаев анонсировать не стал, добавив, что сейчас настал период для подведения итогов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Севастополя состоялись 13 сентября, Развожаев, который исполнял обязанности губернатора с июля 2019 года, получил поддержку более 85% избирателей, принявших участие в голосовании.

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