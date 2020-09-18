Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Более $350 млрд предложили выделить демократы в Сенате Конгресса США, чтобы укрепить американскую экономику и попытаться опередить Китай. Об этом говорится в законопроекте, представленном 17 сентября, сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам верхней палаты американского парламента.

Предусмотренные законопроектом инвестиции пойдут на восстановление экономики. Авторы инициативы полагают, что рабочие, предприниматели, исследователи и производители получат навыки и поддержку, необходимые для того, «чтобы перегнать Китай и быть успешными в 21-м веке».

В поддержку документа высказались 11 законодателей-демократов. На сегодняшний день большинство в верхней палате Конгресса США принадлежит республиканцам.

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