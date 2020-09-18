Джакарта, , 09:49 — REGNUM Пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что правительство категорически отвергает притязания Китая в Южно-Китайском море, сообщает Kompas.

Теуку Фаизашах подтвердил, что ранее китайское судно береговой охраны вошло в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Индонезии вблизи острова Натуна.

«Индонезия категорически отказывается и не признает претензий Китая. Суть инцидента находится в пределах юрисдикции ИЭЗ Индонезии и основана на международном соглашении UNCLOS 1982 года», — продолжил официальный представить МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии заявил, что Малайзия ослабила запрет на въезд для граждан Индонезии и 22 стран.

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