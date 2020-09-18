Пекин, , 09:58 — REGNUM Военные учения проводят недалеко от Тайваньского пролива подразделения армии Китая. Об этом 18 сентября рассказал официальный представитель минобороны КНР Жэнь Гоцян, передает агентство Reuters.

Как отметил официальный представитель военного китайского ведомства, данные учения — это ответ на ситуацию, которая сложилась в Тайваньском проливе, и они проводятся с целью обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны.

При этом 17 сентября минобороны Тайваня открыло на своем сайте страницу, где открыто размещается информация об активности подразделений армии Китая около декларируемой островом «опознавательной зоны ПВО» в Тайваньском проливе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября помощник министра иностранных дел Китая Дэн Ли на встрече с послом Ирана в Пекине Мохаммедом Кешаварзаде выразил заинтересованность своей страны в устойчивом расширении связей с Тегераном во всех областях.