Москва, , 09:38 — REGNUM Более 50 иностранных летательных аппаратов осуществляли разведку у российских границ на минувшей неделе. Такими данными располагает Минобороны РФ, они опубликованы 18 сентября в газете «Красная звезда».

К российским границам приближались 44 самолета-разведчика и десять беспилотных летательных аппаратов, российские РЛС брали их на сопровождение. Ни в одном случае нарушений воздушного пространства РФ не произошло.

Читайте также: Активность разведывательной авиации НАТО возросла на 30% — ВКС РФ

В Минобороны отметили, что за неделю российские экипажи выполнили 313 летных смен на 62 аэродромах в рамках боевой подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в Минобороны проинформировали о 47 летательных аппаратах, которые проводили разведку вдоль российских границ.

Читайте также: Разведку у границ России вели 41 самолёт-шпион и шесть беспилотников