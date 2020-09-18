Варшава, , 09:35 — REGNUM 17 сентября Сейм Польши большинством голосов одобрил поправки в Закон о защите животных, которые вызвали широкую дискуссию в элите и в обществе. Теперь законопроект поступит в Сенат для утверждения. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

За принятие поправок проголосовало 356 депутатов, против — 75, а воздержались — 18. Голоса представителей коалиции «Объединенные правые», в которую входит правящая партия «Право и справедливость» («ПиС»), инициировавшая поправки, разделились. Так, нововведение поддержали 176 депутатов от «Право и справедливость», однако все члены входящей с ней в коалицию партии «Солидарная Польша» проголосовали против поправок. Не поддержала инициативу союзников из «ПиС» и партия «Согласие»: 15 депутатов воздержались, а 2 проголосовали против.

Либеральная оппозиция из «Гражданской коалиции», а также левые партии в целом поддержали поправки.

Новые правила защиты животных закрепляют, среди прочего, усовершенствование порядка функционирования приютов для животных, а также ограничение возможности содержать животных на привязи. Но наибольшие дискуссии в элите и обществе вызывают нормы, запрещающие разведение животных на мех. Так, по мнению министра сельского хозяйства Польши, новые правила предельно негативно отразятся на доходах фермеров. Он в открытом письме заявил, что инициировавшая данные изменения правящая партия «прекратила быть защитником деревенских жителей».