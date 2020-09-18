Москва, , 09:32 — REGNUM Законопроект о механизме государственного контроля за качеством и безопасностью зерна внесли в Госдуму депутаты нижней палаты парламента во главе с Алексеем Гордеевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Предполагается введение механизма государственного надзора и контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки, включая внедрение системы прослеживаемости зерна.

«В первую очередь, законопроект позволит создать информационную систему, которая позволит отслеживать жизненный цикл зерна и продуктов его переработки от производства до выпуска в обращение. Благодаря этой системе, мы сможем предотвратить «серый» оборот пищевой продукции, а также сможем иметь данные по каждому производителю и региону в целом», — отметил Гордеев.

При этом, по его словам, контроль качества зерна и продуктов его переработки будут осуществлять сами участники зернового рынка на добровольной основе.

Документ разработан в соответствии с поручением президента РФ от 20 мая 2020 года.