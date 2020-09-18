Сухум, , 09:38 — REGNUM Абхазии нужно учиться самостоятельно развиваться без расчета на финансовую помощь от России. Это заявление, как передает 17 сентября ИА «Апсныпресс», сделал президент Абхазии Аслан Бжания во время выездного совещания в администрации Гагрского района.

Глава республики отметил, что до значительное количество затрат республики покрываются за счет поступлений из России, но может случиться так, что ситуация изменится.

«Мы должны сами научиться зарабатывать деньги. Нужно все взвесить. Надо создать более благоприятные условия для инвесторов. Безвозмездных денег много не бывает, и они заканчиваются», — сказал президент.

По данным журналистов, Бжания на совещании рассказал, что в текущем году абхазским сельхозпроизводителям будет оказана помощь в переправке урожая цитрусовых в Россию. Он поручил правительству разработать предложения по снижению стоимости перевозки фруктов через границу.

Стоит отметить, что в прошлом году из России в рамках финансовой помощи правительству Абхазии было перечислено примерно 3,2 млрд рублей. Доходная часть государственного бюджета республики составила по итогам года около 10,1 млрд рублей.

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