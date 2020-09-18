Воронеж, 18 сентября 2020, 09:16 — REGNUM Вице-мэр Воронежа Владимир Левцев, ставший фигурантом уголовного дела, не будет отстранен от должности. Так прокомментировал журналистам ситуацию со своим заместителем глава города Вадим Кстенин, сообщает ИА REGNUM.
Кстенин, в частности, пояснил, что Левцев занял пост в администрации города в период реализации беспрецедентной инвестиционной программы по строительству социальных объектов, в мае 2019 года. За тот год было построено и введено в эксплуатацию более 15 крупных объектов, в том числе четыре школы и две крупные пристройки к ним, шесть дошкольных учреждений, еще три сада были возведены и выкуплены у строителей, тогда же был начат процесс благоустройства площади Победы.
В пресс-службе администрации города подчеркнули, что муниципалитет отстраняет от исполнения обязанностей должностное лицо на время проведения следственных действий только если подозрения касаются фактов, относящихся к обязанностям муниципального служащего и к тому периоду, когда служащий занимает свою должность.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о задержании Владимира Левцева стало известно 17 сентября, его подозревают по статье о растрате — по версии следствия фигурант дела, занимавший тогда пост директора ГУП «Облкоммунсервис», получил в кассе предприятия 1,5 млн рублей под авансовый отчет на хозрасходы, но деньги не вернул, по тратам не отчитался. Позже стало известно, что Левцев отпущен под подписку о невыезде.
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