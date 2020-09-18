Воронеж, , 09:16 — REGNUM Вице-мэр Воронежа Владимир Левцев, ставший фигурантом уголовного дела, не будет отстранен от должности. Так прокомментировал журналистам ситуацию со своим заместителем глава города Вадим Кстенин, сообщает ИА REGNUM.

Кстенин, в частности, пояснил, что Левцев занял пост в администрации города в период реализации беспрецедентной инвестиционной программы по строительству социальных объектов, в мае 2019 года. За тот год было построено и введено в эксплуатацию более 15 крупных объектов, в том числе четыре школы и две крупные пристройки к ним, шесть дошкольных учреждений, еще три сада были возведены и выкуплены у строителей, тогда же был начат процесс благоустройства площади Победы.

«Владимир Левцев — ответственный руководитель и трудоголик, который с раннего утра до позднего вечера, не только в будние, но и в выходные дни контролировал ход производства работ на каждом объекте, сталкивался с трудностями и находил правильные решения. В этом году в условиях пандемии, в условиях нехватки рабочих рук у подрядчиков он обеспечил достройку и ввод в эксплуатацию восьми огромных пристроек к действующим детсадам, которые уже приняли воспитанников. Это его прямая заслуга и мы очень надеемся, что эта ситуация разрешится и он сможет вернуться на службу, если не примет другого решения», — сказал глава города.

В пресс-службе администрации города подчеркнули, что муниципалитет отстраняет от исполнения обязанностей должностное лицо на время проведения следственных действий только если подозрения касаются фактов, относящихся к обязанностям муниципального служащего и к тому периоду, когда служащий занимает свою должность.

«Виновность заместителя главы администрации по строительной политике в преступлении, якобы совершенном по версии следствия на одном из предыдущих мест работы в прошлые годы, не доказана и не установлена вступившим в законную силу приговором суда», — пояснили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о задержании Владимира Левцева стало известно 17 сентября, его подозревают по статье о растрате — по версии следствия фигурант дела, занимавший тогда пост директора ГУП «Облкоммунсервис», получил в кассе предприятия 1,5 млн рублей под авансовый отчет на хозрасходы, но деньги не вернул, по тратам не отчитался. Позже стало известно, что Левцев отпущен под подписку о невыезде.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-мэра Воронежа подозревают в присвоении 1,5 млн рублей