Барнаул, , 09:16 — REGNUM Намерение Минфина РФ компенсировать расходы бюджета в условиях борьбы с коронавирусом за счёт значительного увеличения акциза на сигареты в 2021 году, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Сигарета. Курение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

"В условиях бюджетного дефицита неизменно возникает вопрос о способах пополнения бюджета. К сожалению, легких вариантов здесь нет. Но наиболее безболезненным и при этом оправданным средством решения проблемы является повышение акциза на сигареты. В итоге пополнение бюджета ляжет на плечи достаточно значительной части населения — курильщиков. Это гораздо справедливее, нежели повышать налоги.

Ведь за легкомысленную забаву и вредную привычку вынуждено расплачиваться все общество — это дорогостоящие лечение и реабилитация, содержание инвалидов, борьба с пожарами, загрязнение улиц и т. д. В итоге привычка обходится обществу намного дороже, чем поступления от акциза.

Поэтому повышение акциза можно рассматривать как вполне разумный шаг, который тем не менее все равно не компенсирует обществу вред, причиняемый курильщиками. Думается, сами курильщики воспримут такое событие с пониманием и даже воодушевлением, поскольку рост стоимости сигареты будет серьезным образом мотивировать на отказ от вредной привычки».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива увеличить на 20% в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты принадлежит Министерству финансов РФ. По мнению чиновников, этот шаг отчасти компенсирует расходы бюджета в условиях борьбы с заболеваемостью COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин России предложил увеличить акцизы на сигареты из-за COVID-19