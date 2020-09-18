Хабаровск, , 09:12 — REGNUM Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев планирует посетить макрорегион.

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В планах вице-премьера посещение нескольких территорий, в том числе и Хабаровска.

«В Хабаровске сложная ситуация, я там тоже постараюсь побывать в ближайшее время», — цитирует ТАСС Юрия Трутнева.

Полпред считает, что Хабаровскому краю нужна «правильная перезагрузка». Трутнев сказал, что знаком с врио губернатора Михаилом Дегтярёвым «на уровне видели друг друга».

«Повстречаемся, попробую понять», — добавил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярёв готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказать о ситуации и проблемах Хабаровского края, отчитаться о проделанной работе.