Киев, , 09:13 — REGNUM В Киевской, Ивано-Франковской областях и на подконтрольной Украине части Донецкой области местные власти препятствуют установке вышек мобильно связи 4G. Об этом заявили 17 сентября в пресс-службе министерства цифровой трансформации Украины.

«Радиофобия не шутка: она всё чаще становится помехой развитию мобильной связи на Украине. И речь идёт не только об ожидаемом 5G, но и о 4G», — отметили в министерстве.

В пресс-службе рассказали, что в последнее время в министерство поступила информация о том, что местные власти препятствуют установке базовых станций мобильной связи, мотивируя это вредом, который оборудование якобы наносит окружающим.

Подобные случаи были зафиксированы в Броварах, Ивано-Франковске и Мариуполе.

В министерстве отмечают, что подобная «забота» чиновников о здоровье граждан приносит больше вреда, чем пользы.

«Без качественной мобильной связи в нелёгкий карантинный период невозможно вовремя дозвониться до врача, принять участие в видеоконференции или получить задание для обучения», — считают в пресс-службе.

По словам чиновником, на Украине нормы излучения базовых станций в 10−100 раз строже, чем в США и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель госкомитета информационных технологий и связи Киргизии Алтынбек Исмаилов отметил, что часть населения страны боится внедрения связи нового стандарта 5G.

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