Киев, 18 сентября 2020, 09:13 — REGNUM В Киевской, Ивано-Франковской областях и на подконтрольной Украине части Донецкой области местные власти препятствуют установке вышек мобильно связи 4G. Об этом заявили 17 сентября в пресс-службе министерства цифровой трансформации Украины.
В пресс-службе рассказали, что в последнее время в министерство поступила информация о том, что местные власти препятствуют установке базовых станций мобильной связи, мотивируя это вредом, который оборудование якобы наносит окружающим.
Подобные случаи были зафиксированы в Броварах, Ивано-Франковске и Мариуполе.
В министерстве отмечают, что подобная «забота» чиновников о здоровье граждан приносит больше вреда, чем пользы.
По словам чиновником, на Украине нормы излучения базовых станций в 10−100 раз строже, чем в США и ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель госкомитета информационных технологий и связи Киргизии Алтынбек Исмаилов отметил, что часть населения страны боится внедрения связи нового стандарта 5G.
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