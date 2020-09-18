Женева, Швейцария, , 09:05 — REGNUM Совет по правам человека (СПЧ) ООН сегодня, 18 сентября, в Женеве проведёт срочное обсуждение ситуации в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Организации Объединенных Наций.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

Соответствующее решение было принято по инициативе ЕС на сессии СПЧ, которая прошла 15 сентября.

Ожидается, что в ходе дебатов выступит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Отмечается, что данное обсуждение станет пятым в истории СПЧ ООН и вторым, которое было утверждено голосованием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента Белоруссии, в которых снова одержал победуАлександр Лукашенко. Это вызвало недовольство части населения республики, которое фактически ежедневно выходит на акции протеста.

Самые массовые мероприятия проходят в республике по воскресеньям. «Повестка дня» каждого воскресного «марша» формируется оппозиционными telegram-каналами, координирующими массовые мероприятия оппозиционно настроенной части населения.

Читайте также: Глава СВР обвинил США в поддержке протестов в Белоруссии