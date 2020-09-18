Петропавловск-Камчатский, , 09:01 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев приедет на инаугурацию губернатора Камчатского края.

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Официальное вступление в должность избранного губернатора Камчатки Владимира Солодова запланировано на понедельник, 21 сентября. Полпред президента планирует принять в ней участие.

Трутнев отметил, что для него важно чтобы в регионе были люди, которые будут «одинаково видеть с нами задачи, двигаться вместе, работать по улучшению жизни людей, по улучшению инвестиционных показателей», пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования 13 сентября на досрочных выборах губернатора Камчатского края Владимир Солодов набрал 80,51% голосов избирателей. Явка составила 37,15%.

Избирательная кампания на выборах губернатора Камчатского края была абсолютно прозрачной и прошла без конфликтов, считает директор по политическому анализу компании Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.