Уфа, , 09:03 — REGNUM Должность главного архитектора городов и районов планируют ввести в Башкирии. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на встрече с журналистами, 17 сентября передает ИА «Башинформ».

По его словам, в Башкирии сейчас нет официального главного архитектора, что является неправильным. Ведь с архитектором лучше всего обсуждать вопросы строительства объектов: как сделать более красиво и интересно. Кроме этого, архитектор всегда расскажет, из каких материалов лучше сделать объект и как его поставить.

Андрей Назаров отметил, что на ул. Руставели, 5 в Уфе, например, архитектор не должен был выдавать положительное заключение на этот объект, поскольку рядом стоящие дома стоят вплотную. А это не является правильным.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 17 сентября глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении Андрея Назарова премьер-министром правительства республики.

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