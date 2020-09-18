Джакарта, , 08:55 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин призвал ускорить строительство жилья для общин с низкими доходами, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что большинство тех, у кого нет дома, — это люди с низкими доходами.

В период с 2015 по 2019 год было построено всего 4,8 млн бюджетных домов. Предположительно необходимо построить около 11 млн домов.

«Таким образом, строительство очень минимальное, поэтому потребность в жилье становится все более существенной», — заявил Мааруф Амин.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии не собирается увеличивать социальную помощь в девяти провинциях, наиболее пострадавших от пандемии.

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