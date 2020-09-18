Сеул, , 08:55 — REGNUM Профессор Университета Корё Со Чхан Нок избран в состав экспертной группы комитета ООН по правам человека. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, это первый раз, когда представитель Южной Кореи вошел в состав комитета с момента присоединения к Международному пакту о гражданских и политических правах в 1990 году.

Известно, что члены экспертной группы, в состав которой входит 18 человек, избираются на четыре года.

Напомним, что в июле текущего года Южная Корея стала членом Исполнительного совета Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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