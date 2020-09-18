Москва, , 09:00 — REGNUM Заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил парламентам европейских стран обсудить, насколько в ситуации замешаны спецслужбы и чиновники.

Решение, которое было принято — не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ Белоруссии, заявил Володин.

«В Республике Беларусь демократическим путем избраны органы власти. В ноябре прошлого года был избран парламент. Международные наблюдатели приняли участие в выборах и подтвердили их легитимность», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

«Попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого Европарламента. Если сопоставить эту резолюцию с другими недавними действиями западных государств, станут понятны обвинения в адрес России. Западные страны понимают, что Россия не позволит нарушать международное право, тем более, у нас есть договорные отношения в рамках ОДКБ и Союзного государства, которые не допустят подрыв суверенитета Белоруссии. На этом фоне очевидно, зачем нужна провокация с Навальным — для введения новых санкций и блокировки действий нашей страны по защите Белоруссии», — рассуждает спикер Госдумы.

«После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств. И если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения», — отметил он.

«Поэтому предлагаю в рамках парламентского измерения Бундестагу еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники. Другим парламентам стран Европы также было бы правильно разобраться с этим вопросом», — подчеркнул Володин.