Джуба, , 08:44 — REGNUM Президент Южного Судана Сальва Киир призвал министра финансов Сальваторе Гаранга Мабиордита уйти в отставку и назначил на его должность Диинга Атиана. Об этом сообщает BBC Africa.

Никаких причин для отставки не было дано, отмечают репортеры. Госслужащие уже несколько месяцев жалуются на невыплату зарплат.

Ушедший в отставку министр финансов был назначен на свою должность в марте 2018 года, чтобы «оживить экономику страны».

Недавно местные СМИ процитировали его слова о том, что денег на зарплаты нет, потому что министерство получает доход только от продаж нефти, которые упали.

Отдельным указом президент Киир уволил исполняющего обязанности главы налогового ведомства Эрджока Буллена Геу и заменил его на Африкано Мандей.

Президент Киир также уволил главу Nile Petroleum Corporation Чхоль Денга Абеля и заменил его Болом Ринг Марвелом. Причин для увольнения этих двух чиновников также названо не было .

Экономика Южного Судана, которая в значительной степени зависит от нефти, пострадала от падения цен на мировом рынке из-за пандемии коронавируса, утверждают эксперты.