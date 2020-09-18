Джакарта, , 08:39 — REGNUM Европейский союз предоставит Индонезии помощь на общую сумму 200 млн евро для борьбы с пандемией, сообщает Antara.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

"Мы мобилизуем сотрудничество для финансирования до 200 млн евро из бюджета Европейского союза и взносов стран — членов ЕС», — заявил посол Европейского союза в Индонезии и Брунее Винсент Пикет.

По словам посла, 20 млн евро выделило ЕС и около 180 млн евро — кредиты от французского и немецкого банков развития.

Известно, что финансирование специально выделено на поставку средств защиты, работу с гражданским обществом, уязвимыми группами и инвестирование в укрепление сектора здравоохранения.

«Мы настаиваем на «зеленом» восстановлении экономики», — заявил посол ЕС в Индонезии и Брунее.

Напомним, партнерство ЕС и Индонезии, которое насчитывает более 40 лет, добилось большого прогресса в решении общих приоритетов и глобальных проблем, включая преодоление кризиса в области здравоохранения и решение проблемы изменения климата.

Читайте ранее в этом сюжете: Малайзия ослабила ограничения на въезд для граждан 23 стран

Читайте развитие сюжета: Несмотря на пандемию, в Индонезии работают отели, кафе и торговые центры