Габороне, , 08:41 — REGNUM Президент Ботсваны Мокгветси Масиси изменил закон о землевладении таким образом, что теперь жена впервые получила право владеть землей вместе со своим мужем. Об этом сообщает BBC Africa.

До сих пор земельная политика страны запрещала женам владеть землей, если она уже была у их мужей. Только незамужние женщины или жены мужчин, которые еще не владели землей, имели на это право. В результате миллионы женщин остались без доступа к земле, на которой они живут и работают.

Президент страны написал об изменении закона в Twitter: «Каждая гражданка Ботсваны будет иметь право на получение одного жилого участка на территории страны по своему выбору, как на государственной земле, так и на земле племени».

Президент заявил, что новая политика также защитит вдов и сирот, которые возглавляют домохозяйства и нуждаются в земле для жилых целей.

Правозащитные группы поприветствовали изменение земельного законодательства, заявив, что оно было «давно назревшим».