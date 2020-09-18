Киев, 18 сентября 2020, 08:36 — REGNUM Дальнейшая поддержка Украины Соединёнными Штатами Америки и странами Евросоюза будет зависеть от итогов выборов нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом написала пресс-служба посольстве США на официальной странице в социальной сети Twitter.
В сообщении сказано, что посольства США и ЕС обратили внимание на решение Верховной рады Украины о назначении членов комиссии, которая будет отбирать кандидатов на должность главы САП.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что «неправильное» назначение главы САП может поставить под угрозу пресловутый «безвиз» Украины с Евросоюзом, а также получение Украиной денег от международных кредиторов.
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