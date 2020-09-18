Киев, , 08:36 — REGNUM Дальнейшая поддержка Украины Соединёнными Штатами Америки и странами Евросоюза будет зависеть от итогов выборов нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом написала пресс-служба посольстве США на официальной странице в социальной сети Twitter.

В сообщении сказано, что посольства США и ЕС обратили внимание на решение Верховной рады Украины о назначении членов комиссии, которая будет отбирать кандидатов на должность главы САП.

«Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добропорядочность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка», — заявили в посольстве США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что «неправильное» назначение главы САП может поставить под угрозу пресловутый «безвиз» Украины с Евросоюзом, а также получение Украиной денег от международных кредиторов.

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