Тбилиси, , 08:28 — REGNUM Фракция оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) внесла в парламент Грузии на рассмотрение законопроект о присвоении Кутаиси статуса парламентской столицы. Об этом, как сообщает агентство «Новости Грузия», 17 сентября на брифинге объявили глава фракции Роман Гоциридзе и лидер ЕНД Григол Вашадзе.

«Мы вносим законопроект, который подразумевает предоставление Кутаиси парламентского и административного статуса, перенос в Кутаиси государственных зданий», — сказал Гоциридзе.

Он добавил, что законопроект предусматривает предоставление большей экономической свободы Кутаиси. Как сказал Вашадзе, этот город имеет давнюю историю и заслуживает особого статуса.

Стоит отметить, что парламент был перенесен в Кутаиси в 2012 году по инициативе тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Для этого было построено большое современное здание. В 2018 году законодательный орган вернули в Тбилиси. В феврале 2020 года премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что бывшее задние парламента в Кутаиси будет продано.

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